تعليق مثير لـ خالد الغندور حول حكم لقاء الأهلي والزمالك بكأس مصر

علق الإعلامي خالد الغندور، عن رأيه في حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “احسن حكم في العالم البولندي مارشنياك حكما لنهائي كأس مصر للمرة الثانية”.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.