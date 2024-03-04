مفاجأة سارة لجماهير الزمالك في مباراة الأهلي بنهائي كأس مصر .. تفاصيل

أكد عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، أن نادي الزمالك هو صاحب الملعب ضد النادي الأهلي، في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك سيكون بالزي الأساسي والأهلي بالزي الآخر، إلا لو صاحب الأرض قرر اللعب بالزي البديل".

وأضاف عامر حسين: "في حالة التعادل بين الفريقين في الوقت الأصلي سيتم اللجوء إلى اللائحة التي تنص على الذهاب إلى الوقت الإضافي، ومن ثم ركلات الترجيح".

وأشار المشرف على لجنة المسابقات، إلى أن نادي سوف يرد الزيارة إلى النادي الأهلي، يوم 30 مارس الجاري أي بعد الانتهاء من مباراة نهائي كأس مصر ".

واختتم: "منذ اليوم الأول كان هناك اتفاق على إسناد المباراة لحكام أجانب وكان الأغلب للتوجه إلى حكم إنجليزي، ولكن تم بعد ذلك الاصرار على حكم مصري، ثم تم الإتفاق على إسناد المباراة إلى حكام أجانب، وموسم الرياض سيختار حكام نهائي كأس مصر وسيتحمل تكلفتهم".