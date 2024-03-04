محافظ القاهرة: 2600 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

بدأ اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولات على مدار الأسبوع بصورة مستمرة لمتابعة الأسعار في الأسواق والمنافذ بجميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في جهات حماية المستهلك ومباحث التموين .

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كافة أحياء القاهرة بالاضافة إلى ٧٤ منفذ لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين لافتاً إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق .

كما تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال الموقف التنفيذى لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية بأحياء المحافظة المختلفة للعام المالى الجاري 2023 -2024 بما يساهم فى تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة في مشروعات الطرق والرصف والكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء وتحسين أداء الخدمات للمواطن ، حيث شدد اللواء هشام آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ .



وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى متابعته الأسبوعية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية وكذا جولات نواب المحافظ الاربعة فى جميع المناطق بما يساهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف .

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة فى ظل عمل شركتى (ارتقاء) الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئية وتدوير المخلفات في المنطقتين الشرقية والغربية ، فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين، إضافة إلى الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة.



وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية المتابعة على مدار الساعة لملف النظافة بالقاهرة وعمل شركتى القطاع الخاص على أرض الواقع فى الأحياء المكلفين بالقيام بأعمال النظافة وجمع المخلفات بهما وكذا استمرار جهود هيئة النظافة والتجميل ورفع التراكمات اليومية من المخلفات والقمامة وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة .



وثمن اللواء خالد عبدالعال جهود وزير التنمية المحلية والدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظة في العديد من الملفات الخدمية وعلي رأسها منظومة المخلفات الجديدة بالعاصمة لتحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة .



وحرص وزير التنمية المحلية علي متابعة جهود المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة ال ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وتكليفات مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وشدد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الملف المهم وعدم السماح بأي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة وهيبة الدولة، ووجه " آمنة " بأهمية المتابعة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة والإزالة في المهد لأي مخالفات أو تعديات والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على مقدرات الدولة وفقاً لأحكام القانون.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلي توجيهاته لرؤساء الاحياء في أعمال المرحلة الثانية للموجة ال٢٢ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ، مؤكداً على أن المحافظة مستمرة بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

واختتم اللقاء بمتابعة وزير التنمية المحلية جهود المحافظة فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى عدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.