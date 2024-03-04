السفير الفرنسى بالقاهرة : حريصون على دعم المرأة في جميع المجالات

شهدت القاهرة احتفالية لتكريم 3 باحثات مصريات من الحاصلات على زمالة برنامج اليونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة مصر" لعام 2023 في فئتي الباحثات من طلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

وتُمنح زمالة برنامج اليونسكو من أجل المرأة في العلم" للباحثات الاستثنائيات بهدف دعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي لاستكمل مسيرتها المهنية.

تم إطلاق نسخة البرنامج بمصر في عام 2018 بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة ولوريال بهدف دعم وتمكين المرأة في المجال العلمي بما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الباحثات على مستوى العالم، وكذلك دعم فني من خلال برامج التدريب التي تعمل على اكتساب مهارات شخصية في التواصل وعرض الأفكار بطريقة احترافية، بالإضافة إلى الدعم المالي لكي تستطيع الباحثة استكمال دراستها. وقد استطاع البرنامج في مصر من تمكين ودعم تخريج 18 باحثة مصرية تساهم بأبحاثها في تطوير قطاعات مختلفة من خلال العلم خلال الستة أعوام الماضية.

حضر حفل التكريم إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية، ومعالى أ. د.نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس، ومسئولى الشركة.

يقدم البرنامج سنوياً منحة لثلاث باحثات متميزات في مجال العلوم الحياتية في مرحلة الدكتوراه وما بعد الدكتوراة بقيمة 26 ألف يورو. حيث يقدم منحة قدرها 10 آلاف يورو لمرحلة ما بعد الدكتوراه، و6 آلاف يورو لمرحلة الدكتوراه.

ومنذ تدشينه في مصر، منح البرنامج الزمالة إلى 18 باحثة مصرية، منهن الـ 3 باحثات لنسخة 2023. وقد تقدم إلى البرنامج هذا العام ما يقرب من 200 باحثه وذلك لمساعدتهن على تطوير ابحاثهن وإطلاق العنان لإمكاناتهن الكاملة، وهو ما يؤكد اهتمام السيدات بالبحث العلمي وفائدته على المجتمع المصري.

وخلال كلمته أكد السفير الفرنسي، ايريك شفالييه ان الدعم العلمي الفرنسي المصري يسهم بشكل كبير في تقدم البحث والابتكار. واضاف "تفخر فرنسا بدعم الشركاء المصريين في العديد من المبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مجال العلوم من خلال برامج الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.