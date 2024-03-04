عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الفرنسى بالقاهرة : حريصون على دعم المرأة في جميع المجالات

صدى البلد

شهدت القاهرة احتفالية لتكريم 3 باحثات مصريات من الحاصلات على زمالة برنامج  اليونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة مصر" لعام 2023 في فئتي الباحثات من طلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

 وتُمنح زمالة برنامج اليونسكو من أجل المرأة في العلم" للباحثات الاستثنائيات بهدف دعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي لاستكمل مسيرتها المهنية.

تم إطلاق نسخة البرنامج بمصر في عام 2018 بالتعاون  بين أكاديمية البحث العلمي، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة ولوريال بهدف دعم وتمكين المرأة في المجال العلمي بما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الباحثات على مستوى العالم، وكذلك دعم فني من خلال برامج التدريب التي تعمل على اكتساب مهارات شخصية في التواصل وعرض الأفكار بطريقة احترافية، بالإضافة إلى الدعم المالي لكي تستطيع الباحثة استكمال دراستها. وقد استطاع البرنامج في مصر من تمكين ودعم تخريج 18 باحثة مصرية تساهم بأبحاثها في تطوير قطاعات مختلفة من خلال العلم خلال الستة أعوام الماضية. 

حضر حفل التكريم  إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية، ومعالى أ. د.نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس، ومسئولى الشركة. 

يقدم البرنامج سنوياً منحة لثلاث باحثات متميزات في مجال العلوم الحياتية في مرحلة الدكتوراه وما بعد الدكتوراة بقيمة 26 ألف يورو. حيث يقدم منحة قدرها 10 آلاف يورو لمرحلة ما بعد الدكتوراه، و6 آلاف يورو لمرحلة الدكتوراه. 

 

ومنذ تدشينه في مصر، منح البرنامج الزمالة إلى 18 باحثة مصرية، منهن الـ 3 باحثات لنسخة 2023. وقد تقدم إلى البرنامج هذا العام ما يقرب من 200 باحثه وذلك لمساعدتهن على تطوير ابحاثهن وإطلاق العنان لإمكاناتهن الكاملة، وهو ما يؤكد اهتمام السيدات بالبحث العلمي وفائدته على المجتمع المصري.

وخلال كلمته أكد  السفير الفرنسي، ايريك شفالييه ان الدعم العلمي الفرنسي المصري يسهم بشكل كبير في تقدم البحث والابتكار. واضاف "تفخر فرنسا بدعم الشركاء المصريين في العديد من المبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مجال العلوم من خلال برامج الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

قلق داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في نهائي الكأس بسبب هذا اللاعب

اليورانيوم المخصب يتزايد.. الوكالة الذرية تكشف عن مخاطر بشأن المواقع النووية بإيران

بعد توجيهات السيسي| وكيل موازنة البرلمان: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة

مدبولي: توجيه رئاسي بتوفير خدمات صحية وتموينية بالمناطق بديل العشوائيات

المستشار محمد عبد الوهاب يعلن إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري

اليوم العالمي لمقاومة السمنة​.. نصائح للوصول والحفاظ على الوزن الصحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

بلح مدود.. احذر بعض الأنواع تباع بالأسواق

فيديو

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ