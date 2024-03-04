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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرقابة النووية تُطلق أولى ندواتها التوعوية بمحافظات الدلتا بالتعاون مع القومي للمرأة

صدى البلد

استهلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنشطتها التوعوية في عام 2024 من مدينة المنصورة (عروس الدلتا) بمحافظة الدقهلية، والتي تُعد أولى محطات الهيئة التوعوية بمحافظات الدلتا، تزامنًا مع الاستعدادات للاحتفال بيوم المرأة العالمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وفي إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، واستجابةً لطلب أهالي مدينة المنصورة عبر الصفحة الرسمية للهيئة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك تحت رعاية أ.د. سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أ.د/ مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أ.د/ أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، بالتنسيق مع مكتبة المنصورة العامة وذلك بمقر المكتبة اليوم الاثنين 4 مارس 2024 .

 

بدأت فعاليات الندوة بكلمة ترحيب من الأستاذة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أعقبها عرض مفصل من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيسة إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن الهيئة، ودروها التنظيمي والرقابي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يضمن حماية الانسان، والممتلكات، والبيئة من المخاطر الإشعاعية.

 

هذا وقد شهد الندوة طالبات كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف وفريق العمل بالكلية، وطلاب مدرسة المنصورة المتميزة 2 وفريق العمل بالمدرسة ، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والسادة رواد مكتبة المنصورة العامة، وقد تفاعل السادة الحضور داخل الندوة من خلال الأسئلة المتميزة لهم عقب العرض حول دور الهيئة التنظيمي والرقابي. 

 

هذا وقد اختتمت الأستاذة الدكتور أمينة شلبي الندوة بالتعبير عن أهمية المعرفة الثقافية الخاصة بالأنشطة النووية والإشعاعية ومن ثم إقامة العديد من الندوات في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

 

جاء ذلك بحضور فريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المكون من الأستاذ رامي عفيفي أخصائي أول التواصل الإستراتيجي، والأستاذ محمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة بالهيئة.

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