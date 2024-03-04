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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرة خاصة تنقل كأس مصر وبعثة اتحاد الكرة إلى الرياض.. صور

كأس مصر
كأس مصر

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم طائرة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل كأس مصر برفقة بعثة اتحاد الكرة المصري، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لنهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة ٨ مارس بالمملكة العربية السعودية.

وأقلعت رحلة مصر للطيران، رقم  Ms3013، على متنها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وعدد  من الإعلاميين والمشاهير، حيث تم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.

وغادرت ظهر اليوم، الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، متوجهة إلى الرياض للمشاركة في نهائي بطولة كأس مصر، وتم إنهاء إجراءات سفر البعثة، من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بالمطار.

وتخصص مصر للطيران، رحلتين رقم MS3009 و MS3011 من طراز بوينجB737-800، لنقل فريقي الأهلي والزمالك إلى المملكة العربية السعودية، خلال هذا الأسبوع، للمشاركة في نهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة ٨ مارس بالمملكة العربية السعودية.

ويستقبل بعثة الناديين الكبيرين فريق عمل من مصرللطيران بمطاري القاهرة والرياض  لإنهاء كافة التسهيلات اللازمة واجراءات السفر  لقطبي الكرة المصرية.

وقام الناقل الوطني بتوفير المواعيد المطلوبة لسفر وعودة الفريقين علي متن رحلات خاصة بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية للخروج بما يليق بالحدث الرياضي الكبير.

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