رئيس المعارضة الإسرائيلية يفتح النار على نتنياهو: حكومة الكوارث الحالية حلم أعدائنا

افتتح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الاجتماع الأسبوعي لحزب "يش عتيد" اليوم الاثنين، بالقول إنه على الرغم من ا

إدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الانتخابات ستكون هدية لأعداء إسرائيل، فإن الحكومة الحالية هي حلم خصوم الأمة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال لابيد إن "نتنياهو قال هذا الأسبوع إن الانتخابات الآن هي حلم أعدائنا.. إنه العكس يا سيدي".

وتابع: "حلم أعدائنا هو حكومة الكوارث التي تديرها، حلم أعدائنا هو أن تستمر في العمل كرئيس لها".

وأضاف لابيد: "لدينا خياران.. حكومة سيئة وخطيرة ومتحللة وسامة، أو انتخابات من شأنها أن تؤدي إلى حكومة جيدة، من شأنها أن تعيد الأمن لشعب إسرائيل".

وأشار إلى أنه لا يوجد شيء يخيف [قادة حماس] السنوار وهنية أكثر من حقيقة أنه ستكون هناك حكومة إسرائيلية فعالة وآمنة بدعم من العالم، واقتصاد فعال ".

ويوم السبت، قال نتنياهو إن "الانتخابات العامة ستعني نهاية الحرب، [و] هزيمة إسرائيل".

وقال إن هذا "هو بالضبط حلم [زعيم حماس] يحيى السنوار، وحلم حزب الله وإيران على وجه التحديد إنهم ينتظرونه فقط".

وأضاف: "جميع أعضاء مجلس الوزراء يعرفون ذلك"، ما يعني أن الوزراء الذين يسعون إلى إجراء انتخابات سيتصرفون بالتالي لصالح العدو.