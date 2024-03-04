عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يفتح النار على نتنياهو: حكومة الكوارث الحالية حلم أعدائنا

زعيم المعارضة الاسرائيلية
زعيم المعارضة الاسرائيلية

افتتح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الاجتماع الأسبوعي لحزب "يش عتيد" اليوم الاثنين، بالقول إنه على الرغم من ا

إدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الانتخابات ستكون هدية لأعداء إسرائيل، فإن الحكومة الحالية هي حلم خصوم الأمة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال لابيد إن "نتنياهو قال هذا الأسبوع إن الانتخابات الآن هي حلم أعدائنا.. إنه العكس يا سيدي".

وتابع: "حلم أعدائنا هو حكومة الكوارث التي تديرها، حلم أعدائنا هو أن تستمر في العمل كرئيس لها".

وأضاف لابيد: "لدينا خياران.. حكومة سيئة وخطيرة ومتحللة وسامة، أو انتخابات من شأنها أن تؤدي إلى حكومة جيدة، من شأنها أن تعيد الأمن لشعب إسرائيل".

وأشار إلى أنه لا يوجد شيء يخيف [قادة حماس] السنوار وهنية أكثر من حقيقة أنه ستكون هناك حكومة إسرائيلية فعالة وآمنة بدعم من العالم، واقتصاد فعال ".

ويوم السبت، قال نتنياهو إن "الانتخابات العامة ستعني نهاية الحرب، [و] هزيمة إسرائيل".

وقال إن هذا "هو بالضبط حلم [زعيم حماس] يحيى السنوار، وحلم حزب الله وإيران على وجه التحديد  إنهم ينتظرونه فقط".

وأضاف: "جميع أعضاء مجلس الوزراء يعرفون ذلك"، ما يعني أن الوزراء الذين يسعون إلى إجراء انتخابات سيتصرفون بالتالي لصالح العدو.

إسرائيل الحكومة الحالية المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية زعيم المعارضة الإسرائيلي زعيم حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

موضوعات متعلقة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

قصة نجاح 87 يومًا بين وزارة العمل ومعهد الساليزيان الإيطالي.. بالقاهرة

ترشيحاتنا

ضحية سائق أوبر .. مصدر يكشف تطورات حالة حبيبة الشماع الصحية

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

رئيس المعارضة الإسرائيلية يفتح النار على نتنياهو: حكومة الكوارث الحالية حلم أعدائنا

انفراد.. شاهد| قيادات مكتب الإرشاد داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الإرهاب

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد في جنوب شرق عدن

خاص.. نص منطوق الحكم على مرشد الإخوان ونائبه و77 آخرين في أحداث المنصة.. أسماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

فيديو

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ