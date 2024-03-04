رئيس وزراء أوكرانيا يعلن خفض عدد الوزارات بمقدار الثلث

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الاثنين أن كييف تخطط لخفض عدد الوزارات بمقدار الثلث وخفض عدد موظفي الخدمة المدنية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني في مؤتمر صحفي مخصص للسنوات الأربع من عمل الحكومة، إن "الرئيس أعلن أننا نعمل على تغيير شكل الحكومة، أي تقليص عدد الوزارات، نريد تقليص عدد الوزارات بمقدار الثلث، وتقليص عدد موظفي الخدمة المدنية. لقد بدأنا بالفعل في ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفروم الأوكرانية.

وأضاف شميهال: "هذا العام تم تخفيض 20 ألف وظيفة شاغرة في الخدمة المدنية وينبغي أن تتركز جميع الوظائف الإدارية المساعدة في ما يسمى بالمركز الحكومي، الذي يجري إنشاؤه حاليا".

وتابع "يجب أن يكون لدى الوزارات عدد صغير من المتخصصين ذوي الجودة العالية والمهارات العالية الذين سيشكلون سياسة الدولة المناسبة وسيتعين على المركز الحكومي توفير الخطوات القانونية المناسبة والدعم في مجالات الموظفين والمحاسبة".

وأشار إلى "نحن نعمل على ترك حكومة مثالية وما نعمل عليه حاليا هو أن يكون عدد الوزراء 15 أو 16 على الأكثر، ويجب أن نكون أقل بيروقراطية، ونحتاج إلى تقليل عدد معين من الأشخاص".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه لن يعلن بعد عن الوزارات التي ستستمر في العمل وبأي شكل.