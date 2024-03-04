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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مخطط ضرب القرم.. الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني وتقدم مذكرة احتجاج

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

قدمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة إلى السفير الألماني في موسكو ألكسندر جراف لامبسدورف، طالبت بها توضيحات بعد تسريب محادثة لضباط كبار في الجيش الألماني يتناقشون حول إمكانية شن أوكرانيا هجوم على جسر القرم بواسطة صواريخ توروس الألمانية بعيدة المدي.

قالت وزارة الخارجية الروسية في مذكرتها: "طلبت وزارة الخارجية الروسية من السفير الألماني جراف لامبسدورف تقديم توضيحات بشأن محادثة كبار الضباط الألمان حول الإمدادات المحتملة لصواريخ توروس لنظام كييف ومساعدة الجيش الأوكراني في عملياته العسكرية ضد أهداف في روسيا، وهو ما يشير بوضوح إلى تورط الغرب الجماعي في الصراع الدائر حول أوكرانيا".

أضافت الخارجية الروسية، أنه تم إبلاغ السفير الألماني أن المحاولات المستمرة من جانب السلطات الألمانية لتقييد نشاط الصحفيين الروس في ألمانيا غير مقبولة، كما تم التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون رد روسي القاسي".

غادر السفير الألماني، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، دون تعليقات.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة تحرير قناة RT، مارجريتا سيمونيان، في الأول من مارس، إنه في نفس اليوم الذي تعهد فيه المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الناتو لن يشارك ولن يشارك في الصراع الأوكراني، كان ضباط ألمان رفيعو المستوى يناقشون إمكانية مهاجمة أوكرانيا لجسر القرم بطريقة تساعد على تجنب العواقب بالنسبة للسلطات الألمانية. 

قالت سيمونيان إنه كان هناك تسجيل صوتي لهذه المحادثة وأصدر لاحقًا نص المحادثة المسربة، مما يشير إلى أن الضباط كانوا يناقشون مدى الدمار الذي يمكن أن تسببه صواريخ توروس الألمانية بعيدة المدى لجسر القرم بالإضافة إلى تفاصيل الاستعدادات لمثل هذا الهجوم.

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