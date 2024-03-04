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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب محادثات الضباط.. ألمانيا تكذب روسيا بشأن استدعاء سفيرها في موسكو

علم ألمانيا
علم ألمانيا

نفت ألمانيا، اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها لدى روسيا بعد نشر  تسجيل صوتي لاجتماع لكبار المسؤولين العسكريين الألمان بشأن الحرب في شبه القرم.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن السفير ذهب صباح اليوم الاثنين لحضور اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة في وزارة الخارجية الروسية، وهو ما يتناقض مع تقرير أوردته وكالات أنباء روسية.

وكانت وكالة "تاس" الروسية، أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مصدر رفض الكشف عن هويته، بأن وزارة الخارجية الروسية، استدعت السفير الألماني بعد أن نشرت وسائل الإعلام الروسية تسجيلا صوتيا لاجتماع لكبار المسؤولين العسكريين الألمان.

وفي المحادثة، سمع الضباط الألمان وهم يناقشون أسلحة لأوكرانيا وضربة محتملة من قبل كييف على جسر في شبه جزيرة القرم، مما دفع المسؤولين الروس إلى طلب تفسير.

وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن نشر روسيا لمحادثة داخلية بين ضباط سلاح الجو الألماني "هجوم هجين لنشر المعلومات المضللة".

وقال بيستوريوس في برلين، أمس الأحد، إن هذه الحادثة "جزء من حرب المعلومات التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، فالمسألة تتعلق بالانقسام، وتتعلق بتقويض وحدتنا، وعليه، يجب أن نتصرف بطريقة متعقلة على نحو خاص لكن ليس بطريقة أقل حزما".

ووصفت ألمانيا التسجيل بأنه عمل من أعمال التنصت على ما يبدو وقالت إنها ستحقق في الأمر.

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