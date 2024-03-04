إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوى في سديروت بعد إطلاق صاروخ من غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة سديروت الواقعة في جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم.

أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار.

أشارت الصحيفة العبرية إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة خارج سديروت، ولا توجد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف الآخرين، بالإضافة إلى التدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع.