أردوغان يعلن زيادة الإنتاج الدفاعي إلى 80% من احتياجات تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين أن تركيا تمكنت من رفع الإنتاج الدفاعي من 20% إلى 80% من احتياجات البلاد.

وقال أردوغان عقب انتهاء اجتماع الحكومة إن تركيا أصبحت من بين الدول الثلاث الأولى عالميا في إنتاج المُسيّرات، مشيرا إلى أن المُسيّرات التركية باتت تصدر إلى عديد من دول العالم، بحسب ما أوردته فضائية "تي آر تي".

وطالب الرئيس التركي، العالم الإسلامي بالوقوف صفاً واحداً لمنع الهمجية الإسرائيلية في غزة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يُتركون اليوم عُرضة للاغتصاب والسرقة.

وأكد أردوغان "لن نترك إخوتنا الفلسطينيين عرضة للانتهاكات الإسرائيلية".