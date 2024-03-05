تبدأ في رمضان.. ظاهرة فلكية تتكرر خلال 2024| شاهد

نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة تثقيفية بعنوان (الظواهر والأحداث الفلكية لعام 2024)، ويأتي ذلك في إطار برنامج الفعاليات والأنشطة العلمية بالمعهد للتوعية وتعليم الفلك، والدور المجتمعى والبحثى المنوط به بالمعهد.





وكشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك، خلال الندوة العلمية، عن مواعيد حدوث خسوف القمر لعام 2024، حيث قال إننا نشهد ظاهرة الخسوف مرتين خلال عام 2024، موضحا أن خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية.





وأشار شعبان إلى أن الخسوف الأول للقمر هذا العام سوف يكون في 25 مارس 2024، وسوف يكون خسوف شبه ظل القمر، حيث يصبح القمر أغمق قليلا ولكن ليس تماما وسيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.





أما عن الخسوف الثاني للقمر في عام 2024، سيكون في 18 سبتمبر 2024 وهو خسوف جزئي ، وسيكون مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.