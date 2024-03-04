تي آر تي: رئيس المخابرات التركية يتوجه إلى واشنطن بـ"أجندة مزدحمة"

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين 4 مارس 2024 أن رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ويحمل "أجندة مزدحمة" يبحثها خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين.

وأفاد موقع "تي آر تي" التركي بأن "قالن" من المقرر أن يلتقي رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، بالإضافة إلى عدد من المسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس والبيت الأبيض.

وفيما يتعلق بالملفات التي سيبحثها رئيس المخابرات التركية في واشنطن، فإن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا على رأس أجندة "قالن" في واشنطن بالإضافة إلى مكافحة تنظيمات PKK وداعش وجولن.

وإلى جانب ذلك، سيناقش المسئول التركي مع نظرائه الأمريكان ملفات سوريا والعراق ووقف الحرب على غزة، بالإضافة إلى تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع في القوقاز.