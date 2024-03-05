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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل قاسية وانتقادية.. سوليفان طلب من جانتس إنهاء الحرب على غزة في وقت محدد

جانتس وسوليفان
جانتس وسوليفان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، طلب من بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي إنهاء العمليات العسكرية والحرب على قطاع غزة وفق جدول زمني محدد.

وقالت الهيئة إن الولايات المتحدة تشعر أن خطط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم يتم شرحها لهم بما فيه الكفاية؛ وفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط ".

وأضافت أن مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي اجتمع في واشنطن مع جانتس شكك في إمكانية إنشاء إدارة دولية خاصة بالمساعدات من دون السلطة الفلسطينية.

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جانتس أبلغ سوليفان أن تزويد واشنطن لإسرائيل بالسلاح سيجعل حزب الله يفكر مرتين قبل أي تصعيد.

وفيما يتعلق بالقضية الإنسانية يرى الأمريكيون، بحسب الهيئة، أن هناك مشكلة في سلوك إسرائيل، حيث إنها لم تروج لحل أوسع لقضية المساعدات التي تتطلب الآن حلا سريعا من خلال المنظمات الدولية.

وأبدى جانتس استعداد إسرائيل لدراسة عدة خيارات طالما أن المساعدات لا تصل إلى "حماس"، بما في ذلك احتمال وصول المساعدات في المستقبل عبر إدارة دولية.

والتقى جانتس أمس الاثنين كذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وخلال اللقاءات أعربت عن قلقها بشأن الوضع الإنساني وقضية النازحين والعملية التي تلوح بها إسرائيل في رفح.

وقالت هيئة البث: "في الولايات المتحدة لا يعرفون كيف يمكن إجلاء السكان قبل عملية برية في معقل (حماس) الجنوبي في المدينة".

وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي يواجه صعوبات في شرح موقف إسرائيل من مسألة إخلاء سكان رفح قبل التحرك العسكري، فيما يشكك الجانب الأميركي في الموضوع.

ويدعو الأميركيون إلى إغراق غزة بالمساعدات من أجل تخفيف الضغط على المواطنين ومعالجة مسألة المساعدات التي دخلت ونهبت، وفق الهيئة.

خلال لقاءات بيني جانتس في واشنطن الليلة الماضية، سمع رسائل قاسية وانتقادية للغاية فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة وحقيقة أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي بشأن هذه القضية، بحسب إسرائيل. ومصادر أميركية مطلعة على مضمون اللقاء.

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