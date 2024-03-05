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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في منتدى العراق

السفير محمد خير
السفير محمد خير

شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في أعمال منتدى الاقتصاد الرقمي العربي في بغداد، والذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء 5  مارس في دولة العراق، برعاية مجلس وزراء العراق وصندوق التنمية العراقي  بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء العربي والبنك المركزي وبمشاركة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشركات الإقليمية الأخرى وممثلي القطاع الخاص.

وألقى السفير محمد خير عبد القادر الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى موضحاً فيها أن التحول الرقمي يساعد على نمو الاقتصاد في الدول ويعمل على تحسين نوعية الحياة ويدعم وصول المواطنين إلى الخدمات بسهولة ويسر ويسمح للحكومات بالعمل بمقدار أكبر من الشفافية والكفاءة.

وأكد السفير محمد خير أن القطاع الاقتصادي في الدول العربية في تزايد بفضل الاستثمارات التي تقوم بها الدول العربية لتعزيز الخدمات الرقمية الإلكترونية من خلال تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة لأنظمتها الرقمية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفعالية.

وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات، الجلسة الأولى بعنوان المشهد الرقمي الحالي في العراق بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في جمهورية العراق، والجلسة الثانية بعنوان حلول التحول الرقمي والتحديات بمشاركة مجموعات معنية بالشركات العالمية للبطاقات الذكية، والجلسة الثالثة كانت جلسة حوارية بعنوان " نحو مستقبل للاقتصاد عربي".

وفي نهاية الجلسات تم تكريم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لجهوده في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تفعيل دور التكنولوجيا الحديثة في الاقتصاد الرقمي بما يحقق المصالح وطموحات الدول العربية ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

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