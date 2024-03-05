مجلس إدارة الزمالك يحضر مران الفريق لتحفيز اللاعبين استعدادا لنهائي كأس مصر

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم على ملعب أكاديمية المهد بالمملكة العربية السعودية ، حضور مجلس إدارة النادي المرافق للبعثة، في اطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر.

وحضر المران كل من ،الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، بالإضافة إلى الدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس إدارة القلعة البيضاء لمؤازرة الفريق.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.