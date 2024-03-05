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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تفتح ملف تحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

شهدت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات على سبيل المثال لا الحصر (موقف مدينة منشأة القناطر، موقف بمنطقة قرية نكلا بمحافظة الجيزة، موقف منطقة قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة)، والطلب الثاني بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كافة أنحاء الجمهورية عن طريق ميكنة عملية التحصيل ببطاقات فيزا مدفوعة مقدماً من خلال بنوك (التعمير والإسكان – الأهلي المصري - مصر)، وذلك لضمان الحصول على كامل إيرادات مواقف السرفيس.

و عرض  النائب أحمد رمزي، طلبي الإحاطة، متسائلا عن آلية تقنين المواقف وتحصيل المبالغ، وقال: هل المواقف أكبر من عدادات المياه في الجيزة، هل المشكلة في الأشخاص؟.

وسأل رمزي، مسئولي ومديري المواقف: في 2021 حصلتم كام من المواقف في محافظات القاهرة الكبرى، نطلب بيان بذلك، هل عندك آلية انك تدور الموظف الفاسد عشان ميفضلش يسرق وفاسد لأن لا يصح أن يستمر في مكانه ويبلطج على الناس، وتابع: كان عندى طلب في الصحة موظف بياخد في اليوم 5 آلاف جنيه، هناك فساد كبير يجب مواجهته بقوة وحسم.

وطالب عضو مجلس النواب ببيان من المحافظات عن عدد المواقف العشوائية والرسمية في محافظة الجيزة، وإيراداتها، ولماذا لم تطبق التحصيل الإلكتروني لحكومة المنظومة ومنع الفساد
 

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