انطلاق بطولة الكاراتيه ضمن دورة الجامعات المصرية الـ51 بعين شمس

انطلقت بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51 والتي تستضيفها جامعة عين شمس في الفترة من الرابع وحتى السادس من مارس الجاري.



بدأت فعاليات اليوم الاول بمباریات کاتا فردی طلبه - طالبات ، میزان کوميتيه طالبات، منافسات كوميتيه فردی طالبات میزان کوميتيه طلبه ،قرعة كوميتیه فردی طلبة.

و تتضمن فعاليات اليومين الثاني والثالث مباريات کوميتيه فردی طلبه ،قرعة كاتا جماعي طلبه وطالبات، قرعة كوميتيه جماعی طلبه وطالبات وكاتا جماعي طلبه وطالبات ، كوميتية جماعي طلبه وطالبات

تقام فعاليات البطولة والتي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلوا 37 جامعه حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، تحت الإشراف الاداري ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إشراف تنفيذي طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.