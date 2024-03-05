عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يعيش أهم لحظاته الانتخابية منذ عام 2016|فيديو

ترامب
ترامب

قالت مرح البقاعي، عضو الحزب الجمهوري، إن المرشحة نيكي هيلي لها مكانة سياسية كبيرة، وكانت في التصفيات الأخيرة من الانتخابات من المُتقدمين عن مختلف المرشحين الآخرين من الجمهوريين ما عدا الرئيس ترامب، لافتةً إلى أن هناك عددًا من المرشحين الذين انسحبوا من الانتخابات وضموا أصواتهم إلى مجموعة ترامب لتأييده في ترشيحه، ولم يتبق في النهاية إلا وجهين ترامب وهيلي.

ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية داكوتا الشمالية

ترامب يفوز في قضية استبعاده من الاقتراع بكولورادو أمام المحكمة العليا الأمريكية

 

وأضافت البقاعي، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حظوظ نيكي هيلي أصبحت محدودة جدًا، متابعةً: «الرئيس ترامب يعيش أهم لحظاته الانتخابية منذ عام 2016 في ترشحه السابق، فيبدو وكأنه المرشح الوحيد للانتخابات، لأنه لم يذهب أبدًا من شاشات الإعلام خلال السنوات الأربعة الماضية.

 

وتابعت: "أن الانتخابات الأمريكية التمهيدية ليست فقط الأغرب، ولكنها الأشرس، الأمر محسوم بنسبة 90%، سيقف الرئيس الأسبق دونالد ترامب مجددًا أمام الرئيس الحالي بايدن كما وقفا معًا في عام 2020 من أجل انتخابات جديدة"، مشيرةً إلى أن نيكي هيلي سيكون لها حظوظ في عام 2028 وهي بالفعل تبني على هذه الأمور.

ترامب أمريكا الانتخابات بايدن اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم صلاة النوافل جماعة.. هل تصح شرعا؟

عكس المتوقع.. مفاجاة في أسعار الذهب بـ مصر الآن

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

طلب عاجل من أمريكا لإسرائيل: تدفق المساعدات إلى غزة غير كاف

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. تفاصيل

في تنس الطاولة.. هنا جودة تحقق أول ذهبية لمصر بدورة الألعاب الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ