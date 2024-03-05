عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يعيش أهم لحظاته الانتخابية منذ عام 2016|فيديو

قالت مرح البقاعي، عضو الحزب الجمهوري، إن المرشحة نيكي هيلي لها مكانة سياسية كبيرة، وكانت في التصفيات الأخيرة من الانتخابات من المُتقدمين عن مختلف المرشحين الآخرين من الجمهوريين ما عدا الرئيس ترامب، لافتةً إلى أن هناك عددًا من المرشحين الذين انسحبوا من الانتخابات وضموا أصواتهم إلى مجموعة ترامب لتأييده في ترشيحه، ولم يتبق في النهاية إلا وجهين ترامب وهيلي.

وأضافت البقاعي، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حظوظ نيكي هيلي أصبحت محدودة جدًا، متابعةً: «الرئيس ترامب يعيش أهم لحظاته الانتخابية منذ عام 2016 في ترشحه السابق، فيبدو وكأنه المرشح الوحيد للانتخابات، لأنه لم يذهب أبدًا من شاشات الإعلام خلال السنوات الأربعة الماضية.

وتابعت: "أن الانتخابات الأمريكية التمهيدية ليست فقط الأغرب، ولكنها الأشرس، الأمر محسوم بنسبة 90%، سيقف الرئيس الأسبق دونالد ترامب مجددًا أمام الرئيس الحالي بايدن كما وقفا معًا في عام 2020 من أجل انتخابات جديدة"، مشيرةً إلى أن نيكي هيلي سيكون لها حظوظ في عام 2028 وهي بالفعل تبني على هذه الأمور.