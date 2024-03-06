بعد انتقاد الحرب على غزة.. تشيلي توجّه صفعة قوية لـ إسرائيل

أعلنت تشيلي، اليوم الأربعاء، أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية، والذي سيعقد في سانتياجو في أبريل المقبل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال بيان لوزارة الدفاع: "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء، المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 14 أبريل، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".

وأوضحت الوزارة أن حكومة الرئيس جابرييل بوريتش انتقدت رد إسرائيل “غير المتناسب” على هجوم 7 أكتوبر بحربها على غزة.

واستدعت تشيلي، التي تضم أكبر عدد من السكان الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر الماضي، للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.

وقال سفير إسرائيل في تشيلي جيل أرتزيلي لوكالة “فرانس برس” إن الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بشأن المعرض الدولي.