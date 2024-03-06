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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة توجه ضربة قاسمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

صدى البلد

نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الإتجاة الإستراتيجى الجنوبى، حيث قامت بمطاردة والقبض على مهربيين مصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر؛ عثر بحوزتهما على 2595 كجم من مادة الحشيش و 354  لفافة لنبات الهيدرو تزن 345 كجم، و 144 لفافة لمادة الأفيون بإجمالى وزن 40 كجم، و 12 لفافة لنبات البانجو بإجمالى وزن 24 كجم.

القوات المسلحة

كما ضُبط بحوزتهما عربتان ربع نقل و2 بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية fn وتليسكوب و 135 طلقة آلية و 25 طلقة قناصة و 7 خزنة آلية و 2 خزنة قناصة ومبلغ مالى قدره 8915 جنيه مصرى .

وقد تم عرض الواقعة على الجهات المختصه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

حرس الحدود

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

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قوات حرس الحدود حرس الحدود القصير البحر الأحمر القوات المسلحة

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