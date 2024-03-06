البنك التجاري الدولي: نظرة إيجابية لقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزامتها

علق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.

وقال هشام عز العرب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نظرة مستقبلية إيجابية لقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزامتها ".

وأضاف هشام عز العرب:" تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار يعتبر إنجاز كبير يهدف إلى إعادة الثقة في الجهاز المصرفي بشكل كبير ".

وتابع هشام عز العرب:" الخارج ينظر إلى السياسات النقدية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة التضخم ".

ولفت هشام عز العرب:" قرارات البنك المركزي تستهدف سحب السيولة المتواجدة في السوق المصري ومواجهة عجز الموازنة".

وتابع هشام عز العرب:" الخارج ينظر إلى مصر على اأها تتخذ خطوات سليمة لتحسين الاقتصاد المصري ".