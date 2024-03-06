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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البنك التجاري الدولي: نظرة إيجابية لقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزامتها

صدى البلد

علق هشام عز العرب  رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.

 

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وقال هشام عز العرب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  نظرة مستقبلية إيجابية لقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزامتها ".

 

وأضاف هشام عز العرب:" تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار يعتبر إنجاز كبير يهدف إلى إعادة الثقة في الجهاز المصرفي بشكل كبير ".

 

وتابع هشام عز العرب:" الخارج ينظر إلى السياسات النقدية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة التضخم ".

 

ولفت هشام عز العرب:" قرارات البنك المركزي تستهدف سحب السيولة المتواجدة في السوق المصري  ومواجهة عجز الموازنة".

 

وتابع هشام عز العرب:" الخارج ينظر إلى مصر على اأها  تتخذ خطوات سليمة لتحسين الاقتصاد المصري ".

 

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