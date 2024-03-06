بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العالمة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر لفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وارتفع سعر الدولار في بنك مصر بنحو 15 جنيها مسجلا:

دولار أمريكي نقدى تحويل الشراء 45.25 45.25 البيع 45.35 45.35

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 45.10 جنيه للشراء و45.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 44 جنيها للشراء و44.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 43.90 جنيه للشراء و44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 42.10 جنيه للشراء و40.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي الكويتي 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع .

رفع سعر الفائدة

قال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.