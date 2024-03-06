اختفاء السوق الموازية.. مؤسسة أجنبية تبيع 25 مليون دولار للبنوك بعد قرار المركزي

علق محمد الأتربي رئيس بنك مصر على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.

وقال محمد الاتربي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نتوقع انخفاض معدلات التضخم قريبا بعد قرارات البنك المركزي ".

وأضاف محمد الأتربي:" نتوقع إقبال على بيع الدولار بعد تحرير سعر الصرف "، مضيفا:" هذه إجراءات قوية اتخذها البنك المركزي ".

وتابع محمد الاتربي:" هناك حركة في سوق بيع الدولار داخل البنوك بعد قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق ".

واكمل محمد الاتربي :" البنوك سوف تلبي طلبات العملاء مع تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، واتوقع اختفاء السوق الموازية في القريب العاجل "، مضيفا:" البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم وهذا سبب رفع سعر الفائدة 6 %".

ولفت محمد الاتربي:" إحدى المؤسسات الاجنبية باعت 25 مليون دولار في البنوك بعد قرارات البنك المركزي ".