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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختفاء السوق الموازية.. مؤسسة أجنبية تبيع 25 مليون دولار للبنوك بعد قرار المركزي

الدولار
الدولار

علق محمد الأتربي رئيس بنك مصر على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.

 

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وقال محمد الاتربي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  نتوقع انخفاض معدلات التضخم قريبا بعد قرارات البنك المركزي ".

 

 وأضاف محمد الأتربي:" نتوقع إقبال على بيع الدولار بعد تحرير سعر الصرف "، مضيفا:" هذه إجراءات قوية اتخذها البنك المركزي ".

 

 وتابع محمد الاتربي:" هناك حركة في سوق بيع الدولار داخل البنوك بعد قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق ".

 

 واكمل محمد الاتربي :" البنوك سوف تلبي طلبات العملاء مع تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، واتوقع اختفاء السوق الموازية في القريب العاجل "، مضيفا:" البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم وهذا سبب رفع سعر الفائدة 6 %".

 

ولفت محمد الاتربي:" إحدى المؤسسات الاجنبية باعت 25 مليون دولار في البنوك بعد قرارات البنك المركزي ".

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