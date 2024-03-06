بعد قرار رفع الفائدة.. شهادة جديدة من البنك الأهلي والعائد مفاجأة

طرح البنك الأهلي المصري، شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20 % للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، =وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق

وقال البنك المركزي:" توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".

وأضاف البنك المركزى المصري:" تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب".