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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار رفع الفائدة.. شهادة جديدة من البنك الأهلي والعائد مفاجأة

صدى البلد

طرح البنك الأهلي المصري، شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20 % للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

أول تعليق من البنك المركزي على رفع سعر الفائدة 6 % دفعة واحدة

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي

 

وفي وقت سابق، أعلن  البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%،  =وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

 

وقال البنك المركزي:" توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".

 

وأضاف البنك المركزى المصري:" تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب".

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البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

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