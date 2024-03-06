عامل سابق في مصنع بالقطامية يستعين بآخرين لسرقته

استعان عامل سابق بمصنع في القطامية بـ3 آخرين لسرقة الخزينة، حيث نجحوا في ارتكاب الواقعة، إلا أن يقظة رجال الأمن بالقاهرة كانت لهم بالمرصاد.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بسرقة خزينة من داخل مصنع بدائرة قسم شرطة القطامية، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع عامل سابق بالمصنع، وعاطل، يحملان جنسية إحدى الدول.

تم ضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.