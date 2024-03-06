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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل خطة النواب: قرار توحيد سعر الصرف يقضى على السوق السوداء

ياسر عمر وكيل لجنة
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

شدد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية القرار الذي أصدره البنك المركزي المصري اليوم بشأن توحيد سعر صرف العملات .

وأكد النائب ياسر عمر فى بيان صحفى له: أن هذا القرار سيقضي على السوق الموازية لشراء وبيع الدولار ،مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري خلال الايام القليلة القادمة.

ولفت النائب ياسر عمر إلي أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسواق المحلية ،لاسيما بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثماري ودخول حصيلة دولارية كبيرة للسوق.

وأكد النائب ياسر عمر على ضرورة التفاعل مع القرار الصادر من البنك المركزي، بما يساهم فى استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن قرار توحيد سعر الصرف جرىء وسيقضى على الفجوة التى خلفها العاملين فى السوق الموازية "السوق السوداء"، كما سيساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى لمصر فى التصنيفات الدولية.

البنك المركزي توحيد سعر صرف العملات السوق الموازية الإقتصاد المصرى الأسواق المحلية

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