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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود التخلص الآمن من المخلفات ودعم منظومة النظافة

صدى البلد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس خالد بدوي المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، في حضور توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بالمجموعة. 

في بداية اللقاء تقدم المدير التنفيذي للمجموعة بخالص التهنئة للمحافظ "د.محمد هاني غنيم"وكافة أهالي وقيادات المحافظة بمناسبة العيد القومي لبني سويف مارس 2024، بجانب تقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، الذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

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وخلال اللقاء ناقش المحافظ الجهود والخطوات التي نفذتها المجموعة في مجال دعم منظومة المخلفات الصلبة، وتضمنت الإشارة إلى أنه تم البدء  في  تشغيل منظومة التدوير الجديدة بمصنع تيتان ليتم تحويلها لطاقة نظيفة من خلال تقنية الوقود المشتق البديل "RDF" بتكلفة تُقدر بنحو 80 مليون يورو، حيث تستقبل المنظومة بالمصنع المخلفات الواردة من مصانع التدوير" التي تشهد شراكة وتعاون بين المحافظة والمجموعة".

وأكد محافظ بني سويف أهمية استمرارية تلك الجهود التي تهدف دعم جهود الدولة في مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ودعم منظومة النظافة بالمحافظة، والتي يتم تنفيذها من خلال التضافر والتكاتف بين شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأجهزة المحافظة في تنفيذ رؤية الدولة وخططها التي تستهدف النهوض بالقطاعات الحيوية بالمحافظة.

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