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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. محمد بن راشد يصدر قرارات هامة تخص دبي

ارشيفي
ارشيفي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي في إمارة دبي برئاسة حمدان بن محمد ونوابه الشيخ مكتوم بن محمد والشيخ أحمد بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد .

كما اعتمد أيضا  تشكيل مجلس الشؤون الإستراتيجية برئاسة مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال بن راشد في تصريحات له: نتوقع من المجلسين مواكبة المرحلة التنموية الكبرى التي تعيشها الإمارة بسياسات حكومية مبتكرة وخدمات جديدة وخطط استراتيجية ومالية تعكس توجهاتنا المستقبلية وترفع جودة الحياة في المدينة.

وأتم: ثقتنا كبيرة في أعضاء المجلسين الذين يقودون اليوم مسيرة الإمارة بكل إخلاص وتفان. وسيبقى هدفنا مواكبة تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في خلق أفضل بيئة للحياة والإقامة والاستثمار في إمارة دبي.

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