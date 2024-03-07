كيف نؤهل أنفسنا قبل شهر رمضان؟..أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح

قال عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العبادات تحقق مراد رسول الله، مستشهدا بقول رسول الله:" إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ".

وأضاف "عمرو الورداني" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الصيام يعلمنا أن نمسك عن ما سوى الله، لتتفرغ إلى عبادة الله عز وجل، متابعا: العبادة تكون لله، ولا يشغل الفرد نفسه سوى بالله عز وجل، فالعبد فقير إلى الله.

واسترسل: "كل الممارسات التي تتعلق بالمقارنة التي تجعل صاحبها يشقى وقلبه يلتهب لا تحقق العبودية لله"، مشددا على أن الصيام جاء ليشعر الفرد بأنه مفتقر إلى الله عز وجل.



واستشهد بقول رسل الله، :" يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ كلُّ عمَلِ ابنِ آدمَ له إلا الصيامَ فهو لِي وأنا أجزِي بِهِ إنَّمَا يتْرُكُ طعامَهَ وشَرَابَهُ مِن أجْلِي فصيامُهُ لَه وأنا أجزِي بِه كلُّ حسنةٍ بعشرِ أمثالِهَا إلى سبعمائِةِ ضعفٍ إلا الصيامَ فهو لِي وأنا أجزِي بِهِ".