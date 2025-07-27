صحف عبرية: هدنة إنسانية تبدأ الأحد وتشمل شمال غزة

ذكرت صحف عبرية أنه سيتم بدء تنفيذ هدنة إنسانية اعتبارًا من صباح الأحد.

وأضافت أن ذلك سيكون في مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استئناف إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا فوق قطاع غزة اعتبارًا من مساء السبت، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه سيتم تحديد ممرات إنسانية مخصصة لتأمين المرور الآمن لقوافل الأمم المتحدة التي تنقل الغذاء والدواء إلى سكان غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى استعداده لتنفيذ تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في مناطق معينة داخل قطاع غزة.

كما أفاد بأنه، بالتعاون مع شركة الكهرباء، تم إيصال خط لتشغيل محطة تحلية المياه الجنوبية في غزة.