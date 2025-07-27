OpenAI تستعد لإطلاق GPT‑5 في أغسطس المقبل

تستعد OpenAI رسميًا لإطلاق نسختها التالية من النموذج اللغوي، GPT‑5، خلال شهر أغسطس 2025، حسب تأكيدات مصادر مثل The Verge و Reuters .

وصف سام ألتمان اللحظة بأنها «moment here it is»، بعد أن اختبر النموذج الجديد بنفسه في ظل التعليمات المعقدة، حيث أجاب بدقة عبر أسئلة جعلته يشعر: “ شعرت بأنني عديم القيمة مقارنةً بقدراته”.

خطوة نوعية نحو الذكاء المتكامل

لن يكون GPT‑5 نموذجًا أحاديًا، بل بيئة متكاملة تجمع بين قدرات GPT التقليدية ونماذج الـ o‑series مثل o3، لتحسين المنطق، التخطيط، وبرمجة متعددة الخطوات.

وبدل تنقيد المستخدم بين نماذج مختلفة، سيختار GPT‑5 الأداة المناسبة تلقائيًا لأداء كل مهمة.

ثلاث نسخ لتلبية مختلف الاستخدامات

عند الإطلاق، لن يصدر GPT‑5 بنسخة واحدة، بل بثلاثة إصدارات: النسخة الكاملة الأساسية (Standard)، نسخة خفيفة GPT‑5 mini المتاحة عبر ChatGPT والـAPI، ونسخة nano المصغرة المخصصة لمهام الـAPI على الأجهزة ذات الموارد المحدودة .

قدرات فنية محسّنة تستهدف الكفاءة

يعد GPT‑5 بقدرات محسنة في فهم السياق، أداء برمجي قوي، وامتلاك نافذة سياق ضخمة قد تصل إلى 20 مليون توكن، مما يسمح بقراءة مستندات كبيرة أو محادثات طويلة دفعة واحدة.

ويتوقع أن يحسن التوظيف في مجالات مثل التعلم، الرعاية الصحية، وخدمة العملاء بدرجة كبيرة.

الاهتمام بالأمان والنسخة المفتوحة

موازاةً مع GPT‑5، تعتزم OpenAI إصدار أول نموذج مفتوح المصدر منذ GPT‑2، موجه للباحثين والمطورين عبر منصات مثل Hugging Face أو Azure، وذلك قبل نهاية يوليو 2025، ضمن خطوات تعزيز الشفافية وتمكين الأبحاث.

بحلول أغسطس 2025، من المتوقع أن تُحدث OpenAI تحولاً جديدًا في الذكاء الاصطناعي مع إطلاق GPT‑5 كنظام شامل يمكنه فهم السياقات المعقدة، التعامل مع تنويع المهام، وتنفيذ البرمجة والتحليل المتقدم.

ولن تكون مجرد تحديث، بل منصة موحّدة تجمع إمكانات متنوعة لكسر حاجز الذكاء الاصطناعي التقليدي.