شراء نهائي.. فخري لاكاي يعود رسميًا إلى سيراميكا كليوباترا

أنهى نادي سيراميكا كليوباترا إجراءات التعاقد مع المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي قادمًا من صفوف بيراميدز، في صفقة شراء نهائي، ليدعم هجوم الفريق في الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ويعد لاكاي أحد أبرز مهاجمي الدوري المصري، حيث تألق الموسم الماضي بقميص بيراميدز وترك بصمة تهديفية مميزة.





مفاوضات مكثفة.. وإصرار على عودة القناص

شهدت الساعات الأخيرة من الميركاتو مفاوضات حاسمة بين مسئولي سيراميكا وبيراميدز لحسم الصفقة، بعد تمسك المدير الفني علي ماهر بعودة لاكاي، الذي كان المهاجم الأساسي في تشكيلته خلال الموسم الماضي. وكان للاكاي دور بارز في قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس رابطة الأندية المصرية.

لاكاي وأوجولا.. ثنائي هجومي ينتظر الانفجار



من المنتظر أن ينضم لاكاي إلى التدريبات الجماعية لسيراميكا خلال الأيام المقبلة، إلى جانب زميله النيجيري صديق أوجولا، العائد هو الآخر من إعارة إلى بيراميدز. ويُعَدّ الثنائي من أبرز الأوراق الهجومية التي يعول عليها علي ماهر في خطته الفنية، حيث يعتزم إعداد برنامج تدريبي مكثف لهما لرفع الجاهزية البدنية في أسرع وقت.



تدعيمات قوية بقيادة علي ماهر

جاءت صفقة لاكاي ضمن خطة تدعيم كبيرة يجريها سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استجابة لطلبات علي ماهر، والتي شملت ضم رباعي الأهلي: كريم الدبيس، خالد عبدالفتاح، عمرو السولية، وكريم نيدفيد. وهي أسماء يُتوقع أن تضيف توازنًا وخبرة للفريق الطامح إلى موسم استثنائي



