قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%
شراء نهائي.. فخري لاكاي يعود رسميًا إلى سيراميكا كليوباترا
OpenAI تستعد لإطلاق GPT‑5 في أغسطس المقبل
دموع وفرح وتاريخ ناصع| سميرة عبدالعزيز: الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف إلى رصيدي الفني
صدمة.. سبب تأخير تنسيق القبول بالكليات لطلاب الثانوية 2025
التعليم تعلن بدء تظلمات الثانوية العامة الأحد.. وطمأنة للطلاب بشأن إعادة الدرجات.. تفاصيل
اليوم .. بعثة الأهلي تعود من تونس بعد نهاية المعسكر الخارجي
صحف عبرية: هدنة إنسانية تبدأ الأحد وتشمل شمال غزة
بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم
اليوم .. الزمالك راحة من التدريبات بعد معسكر العاصمة الإدارية
أحمد عبدالقادر يوجّه رسالة لـ وسام أبوعلي بعد رحيله عن الأهلي: «حظ سعيد يا حب»
خالد الجندي: من يُحلّل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شراء نهائي.. فخري لاكاي يعود رسميًا إلى سيراميكا كليوباترا

فخري لاكاي
فخري لاكاي
رباب الهواري

أنهى نادي سيراميكا كليوباترا إجراءات التعاقد مع المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي قادمًا من صفوف بيراميدز، في صفقة شراء نهائي، ليدعم هجوم الفريق في الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

 ويعد لاكاي أحد أبرز مهاجمي الدوري المصري، حيث تألق الموسم الماضي بقميص بيراميدز وترك بصمة تهديفية مميزة.


 

مفاوضات مكثفة.. وإصرار على عودة القناص

شهدت الساعات الأخيرة من الميركاتو مفاوضات حاسمة بين مسئولي سيراميكا وبيراميدز لحسم الصفقة، بعد تمسك المدير الفني علي ماهر بعودة لاكاي، الذي كان المهاجم الأساسي في تشكيلته خلال الموسم الماضي. وكان للاكاي دور بارز في قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس رابطة الأندية المصرية.

لاكاي وأوجولا.. ثنائي هجومي ينتظر الانفجار
 

من المنتظر أن ينضم لاكاي إلى التدريبات الجماعية لسيراميكا خلال الأيام المقبلة، إلى جانب زميله النيجيري صديق أوجولا، العائد هو الآخر من إعارة إلى بيراميدز. ويُعَدّ الثنائي من أبرز الأوراق الهجومية التي يعول عليها علي ماهر في خطته الفنية، حيث يعتزم إعداد برنامج تدريبي مكثف لهما لرفع الجاهزية البدنية في أسرع وقت.
 

تدعيمات قوية بقيادة علي ماهر

جاءت صفقة لاكاي ضمن خطة تدعيم كبيرة يجريها سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استجابة لطلبات علي ماهر، والتي شملت ضم رباعي الأهلي: كريم الدبيس، خالد عبدالفتاح، عمرو السولية، وكريم نيدفيد. وهي أسماء يُتوقع أن تضيف توازنًا وخبرة للفريق الطامح إلى موسم استثنائي


 

فخري لاكاي سيراميكا بيراميدز صفقات سيراميكا كريم الدبيس عمرو السولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

بالصور

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط .. والبحث عن السكان تحت الأنقاض

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد