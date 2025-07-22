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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيدفيد يفضّل الانضمام إلى سيراميكا لهذا السبب

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
يارا أمين

أعرب كريم نيدفيد لاعب سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بخطوة الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من النادي الأهلي.

وأكد كريم نيدفيد أن هذه الخطوة مهمة في مسيرته، مشيرًا إلى أنه فضّل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا على عدة أندية لوجود مقومات النجاح داخل المنظومة الخاصة بالنادي.

وأضاف أن وجود الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق أمر ساعده على اتخاذ القرار خاصة وأنه يعلم إمكانياته، لكنه في النهاية سعيد بالتواجد في نادي سيراميكا كليوباترا خاصة وأنه فريق له وضعه الخاص في الدوري الممتاز.

وأكمل أن سيراميكا كليوباترا يحقق نتائج جيدة على مدار المواسم السابقة وفاز بكأس عاصمة مصر ٣ سنوات متتالية، وهو ما يؤكد مكانة هذا الفريق.

وكشف أنه تواصل مع كابتن سعد سمير لاعب سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الماضية وأكد له أن بيئة العمل داخل النادي تساعد على النجاح والمنافسة وهو ما يبحث عنه أي لاعب.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن لديه تطلعات كثيرة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، حيث يتمنى الحصول على مركز مؤهل لبطولة أفريقيا، والحفاظ على لقب كأس عاصمة مصر، وتحقيق نتائج جيدة في السوبر المصري بالوصول لنهائي البطولة.

كريم نيدفيد سيراميكا كليوباترا الأهلي علي ماهر سعد سمير

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