سمير كمونة: الأهلي الأقرب للقب الدوري.. ويحتاج صفقتين فقط لحسم كل البطولات

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر هو الأقرب للفوز بلقب الدوري في الموسم المقبل، نظرًا للقوة الكبيرة التي يمتلكها في قائمته، والدروس المستفادة من الموسم الماضي.

وقال كمونة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 1:

"الأهلي يمتلك اسكواد قوي جدًا، وظهر عليه الاستفادة من أخطاء الموسم الماضي، والفريق داخل الموسم الجديد عينه على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، والإدارة بتشتغل على ده بكل قوة".

ووضع كمونة ترتيبًا مبدئيًا لأقوى الفرق المنافسة على لقب الدوري، قائلًا: "الأهلي هو المرشح الأول، ثم بيراميدز والزمالك وسيراميكا، ويليهم البنك الأهلي والمصري البورسعيدي".

وعن احتياجات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، شدد كمونة على أهمية تدعيم صفوف الفريق في مركزين أساسيين، قائلًا:

"الأهلي عمل صفقات قوية بالفعل، لكن من وجهة نظري لسه محتاج رأس حربة صريح، بالإضافة إلى مدافع جديد لدعم قلب الدفاع".