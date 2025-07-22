قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟.. الإفتاء تجيب
الأربعاء.. محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا
تفاصيل إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة من المالية قريبا
شاهد .. لحظة وصول قطار السودانيين لمحطة السد العالى شرق بأسوان
عارف بيعمل إيه كويس..إعلامي يعلق على اعتذار وسام أبو علي
كيف تصلي سنة الفجر إذا فات وقتها؟.. لا تضيع ثوابها
دعاء الخوف والقلق.. يطمئن الطلاب وأولياء الأمور عند ظهور نتيجة الثانوية العامة
طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا
حمادة صدقي: حسن شحاتة خضع لعملية في القلب.. وحالته مستقرة
فتح باب التقديم لـ معاهد القراءات بالأزهر الشريف.. اعرف الشروط
وزير الشباب: هدفنا الحفاظ على الأهلي والزمالك.. ونقدر غيرة الجماهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سمير كمونة: الأهلي الأقرب للقب الدوري.. ويحتاج صفقتين فقط لحسم كل البطولات

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر هو الأقرب للفوز بلقب الدوري في الموسم المقبل، نظرًا للقوة الكبيرة التي يمتلكها في قائمته، والدروس المستفادة من الموسم الماضي.

وقال كمونة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 1:
"الأهلي يمتلك اسكواد قوي جدًا، وظهر عليه الاستفادة من أخطاء الموسم الماضي، والفريق داخل الموسم الجديد عينه على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، والإدارة بتشتغل على ده بكل قوة".

ووضع كمونة ترتيبًا مبدئيًا لأقوى الفرق المنافسة على لقب الدوري، قائلًا: "الأهلي هو المرشح الأول، ثم بيراميدز والزمالك وسيراميكا، ويليهم البنك الأهلي والمصري البورسعيدي".

وعن احتياجات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، شدد كمونة على أهمية تدعيم صفوف الفريق في مركزين أساسيين، قائلًا:
"الأهلي عمل صفقات قوية بالفعل، لكن من وجهة نظري لسه محتاج رأس حربة صريح، بالإضافة إلى مدافع جديد لدعم قلب الدفاع".

الأهلي صفقات الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة وسام أبوعلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

راغب علامة - مصطفى كامل

منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

وزير المالية

وزير المالية: حزمة اجتماعية استثنائية جديدة قريبًا.. ومبادرات لدعم المشروعات والتحول الأخضر

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

متى تتوقف المرأة عن الصلاة وقت الحيض؟ اعرف الرأي الشرعي

هل النية شرط لصحة الوضوء

هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

الإفتاء

هل يجوز عمل عقيقة واحدة لـ 3 أطفال؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

بين العفوية والجرأة.. شاهد| راغب علامة مع المعجبات بالحفلات يثير السوشيال ميديا

راغب علامة
راغب علامة
راغب علامة

هؤلاء ممنوعون من تناول التين الشوكي.. هل أنت منهم؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

سيطر على توترك قبل النتيجة.. 7 خطوات للحفاظ على هدوئك

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد