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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سوق الانتقالات الصيفية يشتعل.. لاعبون من الأهلي والزمالك وجهات مفضلة للأندية المصرية

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حمزة شعيب

مع تبقي 15 يومًا فقط على إغلاق باب القيد الصيفي، يشهد سوق الانتقالات في الدوري المصري لكرة القدم منافسة شرسة بين الأندية لتعزيز صفوفها.

 وتضع العديد من أندية الدوري أعينها على اللاعبين الذين يخرجون من حسابات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، معتبرين إياهم "مغانم" يمكن التفاوض عليها لضم نجوم الصف الأول.

المصري يتعاقد مع عمر الساعي على سبيل الإعارة

نجح النادي المصري البورسعيدي في الحصول على خدمات لاعب النادي الأهلي الشاب، عمر الساعي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

 جاءت هذه الصفقة بعد مفاوضات مع القلعة الحمراء، وكان من المتوقع أن تشمل انتقال لاعب المصري أحمد عيد إلى الأهلي، إلا أن مسئولي الأهلي تراجعوا عن ضم عيد في اللحظات الأخيرة، ليتم الاتفاق على إعارة الساعي فقط للمصري.

سيراميكا كليوباترا يستحوذ على نصيب الأسد من صفقات الأهلي

يُعد فريق سيراميكا كليوباترا المستفيد الأكبر من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات النادي الأهلي هذا الصيف. فقد تعاقد النادي مع الظهير الأيسر كريم الدبيس لمدة موسم على سبيل الإعارة.

 كما نجح مسئولو سيراميكا في ضم خالد عبد الفتاح بعد أن أصبح خارج خطط الأهلي.

 إضافة إلى ذلك، تعاقد سيراميكا مع كريم نيدفيد في صفقة انتقال حر بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من الأهلي، وذلك في مقابل عودة اللاعب محمد شكري إلى القلعة الحمراء.

مصطفى شلبي ينتقل إلى البنك الأهلي ضمن صفقة تبادلية

وقع لاعب نادي الزمالك، مصطفى شلبي، على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تأتي هذه الصفقة كجزء من عملية انتقال اللاعب أحمد ربيع من البنك الأهلي إلى القلعة البيضاء في صفقة بيع نهائي.

 وقد وافق شلبي على جدولة مستحقاته مع الزمالك لتسهيل عملية رحيله إلى البنك الأهلي.

 

في إطار خطة النادي الأبيض لتغيير دماء الفريق، شهدت الساعات الماضية عددًا من التحركات للاعبين الخارجين من حسابات الزمالك:

انتقل اللاعب مهاب ياسر إلى صفوف نادي حرس الحدود في صفقة بيع نهائي. 

وقد تنازل ياسر عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك لتسهيل انتقاله، تقديرًا للفترة التي قضاها بالنادي ورغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر.

  • انتقل اللاعب أحمد رفاعي إلى نادي غزل المحلة.
  • انتقل اللاعب محمد عاطف إلى فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة.
  • انتقل اللاعب أحمد محمود إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.
الأهلي الزمالك الانتقالات الصيفية

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