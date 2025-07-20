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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يعلن رسميا ضم كريم نيدفيد من الأهلي ..تفاصيل

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن انتقال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كريم نيدفيد، رسميًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، وذلك في صفقة بيع نهائي.

وكتب أحمد عبدالباسط، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سيراميكا كليوباترا يعلن رسمياً ضم كريم نيدفيد من الأهلي بشكل نهائي".

كشف الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن لاعب وسط الفريق كريم نيدفيد انتقل رسميًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، وذلك في صفقة بيع نهائي.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "كريم نيدفيد انتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا في صفقة بيع نهائي بعد اتفاق اللاعب على كافة التفاصيل المالية مع ناديه الجديد

يأتي إصرار نيدفيد على الانتقال إلى سيراميكا لرغبته في العمل مجددًا تحت قيادة المدرب علي ماهر، الذي يعد بمثابة الأب الروحي له، إلى جانب بحثه عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي بعد معاناة طويلة مع الإصابات وتراجع دوره في تشكيل الفريق الأحمر.

كان الأهلي قد منح الضوء الأخضر مبدئيًا لرحيل اللاعب إلى سيراميكا، ووقع نيدفيد بالفعل على استمارة الاستغناء، إلا أن إدارة النادي تراجعت مؤقتًا عن إتمام الصفقة، وقررت تأجيل الحسم النهائي لموقف اللاعب.

ويُعد كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين في الأهلي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2014-2015 على يد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو. وخاض اللاعب عدة تجارب إعارة مع أندية حرس الحدود ووادي دجلة، قبل أن يعود إلى الأهلي، ثم يخرج مرة أخرى لمودرن سبورت الموسم الماضي، حيث قدّم مستويات لافتة وساهم في تتويج الفريق بأول بطولة في تاريخه، وهي كأس رابطة الأندية المحترفة.

الإعلامي أحمد عبد الباسط كريم نيدفيد سيراميكا كليوباترا الأهلي خوان كارلوس جاريدو

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