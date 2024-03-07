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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

عصائر طبيعية تناسب مريض السكر فى الإفطار الرمضاني

عصائر طبيعية تناسب
عصائر طبيعية تناسب مريض السكر فى فطار رمضان

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنةعند تناول الإفطار في رمضان وأنت مصاب بمرض السكر، يُفضل تناول عصائر طبيعية ذات محتوى منخفض للسكر وتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. 

وأوضحت جميل فى تصريحات خاصة لصدى البلد،بعض العصائر الطبيعية التي يمكن أن تكون مناسبة لمرضى السكر في وجبة الإفطار:

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عصائر طبيعية تناسب مريض السكر فى فطار رمضان

عصير الخضراوات الطازجة: يمكنك خلط مجموعة من الخضراوات مثل السبانخ والكرفس والخيار والكراث وعصرها للحصول على عصير خضراوات طازج. هذا العصير يكون منخفضًا في السعرات الحرارية والسكر، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة.

عصير الليمون: يمكنك عصر ليمونة واحدة أو اثنتين في كوب من الماء البارد. يعتبر عصير الليمون منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على فيتامين C المفيد.

عصير البنجر: يمكنك عصر البنجر وخلطه بالماء للحصول على عصير البنجر الطازج. يحتوي البنجر على مركبات تعزز صحة القلب وتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

عصير البطيخ: يمكنك عصر قطعة صغيرة من البطيخ وشرب عصيره. البطيخ منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف.

عصير الفراولة: يمكنك عصر الفراولة وتناولها بدون إضافة سكر. الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على الألياف والفيتامينات.

مهم أن تتذكر أنه قد يكون لديك احتياجات خاصة ومستويات مختلفة من التحمل للسكر، لذا يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إضافة أي عصير لنظامك الغذائي. قد يساعدونك في اختيار العصائر المناسبة وتحديد الكميات المناسبة لتلبية احتياجاتك الصحية.

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