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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عصام كاريكا يتعاقد على برنامج "كاريكا وحواديتو" في رمضان

صدى البلد

يخوض الفنان عصام كاريكا الماراثون الرمضاني 2024 ببرنامج جديد، والذي تعاقد عليه مؤخرًا مع المنتج أنور البعثي المدير التنفيذي لشركة سبايدرز للإنتاج الفني، ويحمل البرنامج اسم " كاريكا وحواديتو" والذي سيعرض على مدار شهر رمضان كاملًا. 


ومن المقرر أن تدور فكرة برنامج "كاريكا وحوادتيو"، والذي سيقدّمه الفنان عصام كاريكا، حوّل حكايات وكواليس يفصح عنها "كاريكا" لأول مرة من خلال برنامجه، بالإضافة إلى الكشف عن فيديوهات جديدة وحصرية عن أعمال مصرية شهيرة تٌعرض للمرة الأولى في البرنامج.

ويتحدث الفنان عصام كاريكا عن علاقته وحكايته مع عدد كبير من نجوم الفن سواء كانوا فنانين أو مطربين، ويأتي على رأس القائمة كلٍ من الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، محمد سعد، محمد هنيدي، لطيفه، محمود الليثي، أحمد حلمي، مايا دياب، بالإضافة عن الحديث عن العظيم الراحل فؤاد المهندس وغيرهم من النجوم.

برنامج " كاريكا وحواديتو"
جدير بالذكر أن برنامج " كاريكا وحواديتو" هو ثاني ـعمال شركة "سبايدرز برودكشن"، بعدما عٌرض برنامج " جبران " الذي طرح للجمهور عبر منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" فى رمضان ٢٠٢٢.

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