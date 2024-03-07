عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف حقيقة تلصص كولر على مران الزمالك

صدى البلد

كشف الاعلامي إبراهيم عبد الجواد  حقيقة تلصص كولر على مران الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد :  حقيقة تلصص كولر على مران الزمالك قصة سينمائية لا تمت للواقع.

ويُعقد في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت مصر، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر والمقرر لها غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يمثل الزمالك في الاجتماع الفني عمرو أبو العز المدير الإداري، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي الأهلي، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.
 

الزمالك تلصص كولر مران الزمالك كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

أول سلعة تتأثر| تفاصيل تراجع أسعار اللحوم بين 70 إلى 150 جنيها.. الكيلو بكام الآن ؟

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

بعد قرارات المركزي.. مفاجأة كبرى في أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

ذهب وعملات بـ27 مليون جنيه.. سيدة ونجلها يستخدمان أسلوب المقاصة لتحويل أموال المصريين بالخارج

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

زي العربيات.. سر دقة طبق الفول والطحينة في المنزل

جبل فلوس ودهب.. الداخلية تعلن عن قضية كبيرة لتجميع أموال المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الجواد يكشف حقيقة تلصص كولر على مران الزمالك

عرابي: كهربا رقم واحد في هجوم الأهلي..واعتذرت عن عدم الانضمام لجهاز المنتخب

اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية

دعاء شهر رمضان كامل .. كلمات قبل حلول هلاله

رئيس السنغال يحل الحكومة ويعين صديقي كابا رئيسا جديدا للوزراء

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة|شاهد

قبل رمضان| طريقة تحضير دجاج بانيه

سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ