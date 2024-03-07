وزير التنمية المحلية مهنئا السيسي بحلول رمضان: شاكرين جهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء

هنأ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء هشام آمنة في برقية التهنئة: “يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستقبال مصرنا الغالية والعالم العربي والإسلامي لهذا الشهر الكريم سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم علي مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار”.

وأضاف وزير التنمية المحلية: “شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة، أمل سيتحقق بإذن الله، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام”.