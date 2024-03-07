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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يقصف منطقة عفدون الإسرائيلية

صواريخ
صواريخ

أعلن حزب الله، أنه قصف منطقة عفدون الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف منازل في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه مقرا مستحدثا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية صباح اليوم؛ مؤكدة انه تم إصابته  إصابة مباشرة.

 

وبحسب البيان اللبناني؛ فإن ذلك جاء إسنادًا للشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في غزة.

 

وفي وقت سابق؛ ذكرت وسائل إعلام لبنانية انه تم اطلاق عدد من الصواريخ من ‎جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، حيث سمع اصوات الانفجارات الناتجة عن صواريخ اعتراضية فوق اللبونة وجل العلام.

حزب الله لبنان إسرائيل اخبار التوك شو غزة

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