مفاجأة | إعلامي يكشف موقف كهربا من المشاركة في نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الاول بالنادي الأهلي، في نهائي كأس مصر اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.



وقال عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية "كهربا لن يكون في التشكيل الأساسي وسيكون على مقاعد بدلاء الأهلي في هذه المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك ستقام في تمام الساعة السابعة من مساء الليلة على استاد «الأول بارك» بمدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، على لقب نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.