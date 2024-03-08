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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

محمد صلاح
محمد صلاح

علق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مشاركة محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي،  في مباراة فريقه أمام سبراتا براج التشيكي في لقاء الذهاب للدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

 

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية "أنه يتمنى أن يتعافى صلاح، ويعود سريعًا للملاعب لأن المنتخب في احتياج للاعب، مضيفًا أن اللاعب هو الآخر أكثر حرصًا على ارتداء قميص المنتخب، لأنه أكثر الناس وطنية.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من الجماهير متابعة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب، ومحمد صلاح، والروح التي ستكون في المنتخب مشيرًا إلى عدم وجود أزمة بين منتخب مصر ومحمد صلاح.

وفسر الكومي سبب استدعاء محمد صلاح رغم طلب ليفربول عدم تواجده في معسكر منتخب مصر خلال شهر مارس مشيرًا إلى أنه كان يوجد 4 مباريات لفريقه قبل المعسكر مما دفع المنتخب لاستدعائه تحسبًا لعودته من الإصابة لأن المنتخب يحتاج له.

وأوضح عضو الاتحاد أن الجهاز الفني للمنتخب المصري حريص على محمد صلاح، وعلى سلامته وتأهيله ويرغب في الاستفادة به في الملعب، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل في هذا الملف.

وشارك محمد صلاح كبديل خلال مباراة فريقه ليفربول وسبراتا براج التشيكي في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

 

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