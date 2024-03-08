مدرب عالمي يصل الرياض لتحليل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وصل المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لتحليل مباراة الأهلي والزمالك التي تجمعهما اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن في وقت سابق، أن جوزيه مورينيو سيتواجد في الإستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.