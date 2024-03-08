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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إطلالة جريئة.. شقيقة رونالدو تصدم متابعيها في أحدث ظهور

شقيقة رونالدو
شقيقة رونالدو

شاركت النجمة كاتيا أفييرو، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جريء وأنيق.


وبدت كاتيا بإطلالة كاجوال عصرية، حيث ضمت بنطال أسود ونسقت عليه كروب توب نفس اللون ومكشوف ناحية الخصر والبطن، وتزينت بمجوهرات ذهبية، تماشت مع ملابسها، حيث ضمت سلسلة ملتفة حول عنقها، وإسورتين وساعة متوسطة الحجم.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت "كاتيا" تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت رفعت خصلات شعرها البنية تتدلى على ظهرها بشكل لافت، ووضعت مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، مع احمر شفاه باللون الروز.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، انتقل العام الماضي لنادى النصر السعودي، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

 

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