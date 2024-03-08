القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجانا ًرياضياً للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضاً فنياً لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ويستمر حتى الثالث عشر من مارس الجارى ، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة و الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.

ويضم المعرض عدداً كبيراً من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية فى مجالات ( النحت - الخزف - الرسم على الزجاج - المصنوعات الجلدية ) بعد تدريبهم على أيدى نخبة من المدربين المهرة فضلاً عن توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية فى ذلك المجال.

وفى إطار الرعاية التى توليها الجمعية للأعضاء فى المجال الرياضى نظمت الجمعية مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة تضمنت فعالياته العديد من المسابقات التى إتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة وقدمت الموسيقات العسكرية عدداً من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية على هامش فعاليات المهرجان.

جدير بالذكر أن نادى المحاربين القدماء يضم ست فرق مقيدة باللجنة البارالمبية المصرية تحصلت على عدد ( 4 ) كأس و( 149 ) ميدالية متنوعة فى ألعاب كرة السلة والكراسى المتحركة وألعاب القوى وتنس الطولة والسباحة ورفع الأثقال وكرة الريشة خلال العام الرياضى الماضى .

يأتي ذلك إستمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم ، وفى ضوء ما تقدمه جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أوجه رعاية لأبنائها المصابين فى مجال التأهيل والتدريب.

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