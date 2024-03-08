أسنان عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة 22 من برنامج الطب الإكلينيكي

بنظام الساعات المعتمدة

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس احتفالية كلية طب الأسنان بتخريج الدفعة 22 من بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، والدفعة الرابعة من برنامج طب الأسنان الاكلينيكي بنظام الساعات المعتمدة.

حضر الاحتفالية الدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الاسنان، الدكتورة داليا القرشي القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد حمدي عميد كلية الحقوق السابق.

وفي كلمته اكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أن كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس قد وصلت لمرحلة نفتخر بها جميعا، حيث تم اعتمادها دوليا.

كما وجه الدكتور محمد ضياء زين العابدين كلمة للخريجين أكد فيها، أن عليهم ان يضعوا هدف نصب اعينهم فقد انتهت صفحة وبدأت صفحة اخري في حياتهم، لن يتوقفوا فيها عن التطوير والتدريب، فهناك دائما الجديد خاصة في مجال طب الاسنان لذا فلابد دائما من مواكبة كل ماهو جديد من اجل انفسهم ولخدمة مرضاهم الذين هم امانة في عنقكم.



وقال إن العلاقة بين الخريج والكلية لم تنتهي بمجرد التخرج بل اصبح لها شكل مختلف ، فهناك تواصل دائم بين الخريجين والكلية عن طريق رابطة خريجي الجامعة، وهو ما تحرص عليه الجامعة بوجود علاقة دائمة مع خريجيها التي تفتخر بهم.

وأضافت الدكتور داليا القرشي القائم بعمل عميد الكلية، أن كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس كتب لها النجاح والتميز منذ نشأتها وفي كل خطواتها؛ فإدارات الكلية المتعاقبة لم تدخر جهداً ولم تكل من السعي للأفضل على مدار عمرها الزمني، وهذا لم يكن ليحدث الا بجهد وتفاني إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وجميع الإداريين والعاملين بالكلية.

وأشارت إلى أنه مهما حققت الكلية من نجاحات يظل اكبر نجاح نعتز ونفتخر به هو أبنائنا الخريجين طلاب الامس وزملاء اليوم، فاليوم هو ثمرة سنوات من التعب والجهد والسهر فلقد بذلتم كل ما في وسعكم لتكونوا اليوم على هذه المنصة ولتبدأ مرحلة جديدة من حياتكم المهنية والقيام بدوركم في المجتمع .



مضيفة ان علاقة الطلاب بالكلية لم تنتهي عند هذه المرحلة فخريج الكلية سيظل ابن من ابناءها وستظل الكلية تسانده وتدعمه وتحتضنه طوال حياته المهنية سواء من خلال الدراسات العليا او رابطة الخريجين او التعليم المستمر أو أي نوع من الدعم قد تحتاجون اليه .

واوضح ا.د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان كلية طب الأسنان جامعة عين شمس أصبحت وبعد سنوات عمل وجهد من إدارات متعاقبه تولت مسئولية إدارة الكليه على مر السنوات الماضيه أصبحت منارة تعليم طب الأسنان في مصر والوطن العربي بل والعالم, وهدفا لطلاب العلم في مجال طب الأسنان . حيث يتوافد على الكليه طلاب من خمسين دولة على مستوى العالم من أوربا

وأمريكا و أسيا وأفريقيا.



واضاف اننا نحتفل بإنتهاء مرحلة هامه في حياة طلابنا التعليميه وهي مرحلة البكالوريوس و لكن الطريق مازال طويلا متقدما

بالنصيحه للطلاب بعدم الإعتقاد بأنها النهايه ولكنها مجرد بدايه؛ بدايه حياة عملية وعمل وجهد، حيث مازالت الدراسات العليا المحلية والدوليه هدفا لكم, والبحث العلمي بابا يجب الدخول منه لا تنسو أن عجلة التطور في العلم لا تقف وأن التعليم المستمر بالكلية وخارجها محليا ودوليا هو الأهم في المرحلة القادمه, لتحافظوا علي هذا المستوى العلمي الذي وصلتم اليه, وهو مستوى أزعم أنه الأفضل على المستوى

المحلي والإقليمي.

كما اوضح ا.د طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الاسنان ان المجلس الصحي المصري هو المنوط بإعطاء ترخيص مزاولة المهنة والذي سيجدد كل خمس سنوات، طبقا لأنشطة تعليمية تدريبية لكي يتم تجديد الترخيص، الي جانب ضرورة وجود التأهيل اللازم للحصول علي لقب اخصائي او استشاري.