الشكل رائع.. ضياء السيد يعلق على تنظيم نهائي كأس مصر في السعودية

علّق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على تنظيم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحدث جميل والشكل رائع، الملعب والتنظيم والنجوم الذين تواجدوا في الملعب".

وأضاف: "المباراة أُقيمت على مستوى كبير، ونشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية.. تنظيم رائع على مستوى الحدث، ويليق بأكبر ديربي من ديربيات العالم، ويليق بأقدم بطولة في الشرق الأوسط، وبناديين من الأقدم في الشرق الأوسط".

وتابع: "الأشقاء في السعودية بذلوا كل مجهودهم من أجل إظهار المباراة بشكل جيد".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "التسويق ضعيف في مصر، وقيمة الجوائز المالية لمباراة نهائي كأس مصر في السعودية تدل على ذلك".